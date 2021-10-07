نائب رئيس الترجي الجرجيسي: نثق في المجموعة الشابة لكسب الرهان في الرابطة المحترفة الاولى

وات - اعرب عماد الوريمي نائب رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي عن ثقته في المجموعة الشابة للفريق لكسب التحدي في بطولة الرابطة المحترفة الاولى خاصة بعد ما اظهرته من قدرة على مقارعة فريقي النخبة في دورة "الباراج" الملعب التونسي و شبيبة القيروان والفوز عليهما .

واعرب عن سعادة الهيئة المديرة للنادي بعودة الفريق لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وما تركه هذا الانجاز من مشاعر فرحة واجواء احتفالات في اوساط جماهير جرجيس في الداخل وفي الخارج بعد عودة الترجي الجرجيسي الى مصاف الكبار.



واضاف الوريمي ان الفريق كان قريبا جدا من الصعود في الدورة الاولى للباراج في افريل الماضي لكنه خسر الرهان في اخر اللحظت امام امل حمام سوسة رغم ان الترجي الجرجيسي كان جديرا بالصعود منذ دورة الباراج الاولى وقد نجح امس في تحقيق هدفه في العودة الى صفوف النخبة.

كما اعرب عن تقديره لظروف تنظيم الدورة التاهيلية بمشاركة اربع فرق ولاداء الفريق وما اظهره اللاعبون من انسجام رغم حداثة عهد بعض اللاعبين بالفريق مبرزا الدور الذي قام به المدرب منير راشد في تجهيز الفريق في وقت قصير منذ توليه المهام مشيرا الى انه ينزع دائما الى تغليب الطابع الهجومي على اداء الفريق.

ودعا اللاعب السابق بالترجي الجرجيسي ونائب رئيس الهيئة المديرة كافة احباء النادي في تونس وفي الخارج الى مزيد مساندة الفريق المقبل على تحد كبير في بطولة الرابطة المحترفة الاولى التي تتطلب مصاريف طائلة بما يوفر ظروف انجاح تجربة العودة الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى.

واشار الى صعوبة المهمة في الرابطة الاولى ضمن مجموعة تضم 8 فرق ستكون 3 منها معنية بالنزول مباشرة او عبر خوض باراج لتفادي النزول بعد المرحلة الاولى .



وافاد عماد الوريمي الى ان الفريق الذي كان يقيم بالمنستير عاد البارحة الى جرجيس بعد ان حقق الاهم بفوزه في مقابلتي الملعب التونسي 1-0 وشبيبة القيروان 2- صفر وضمن بذلك الصعود الى الرابطة الاولى بما يجعل الجولة الثالثة من باراج الصعود (2) التي كانت مقررة ليوم 9 اكتوبر دون موجب . وبذلك تنتهي دورة الباراج قبل وقتها الاصلي حيث زال عنها اي رهان بصعود ترجي جرجيس.

وتجدد سيناريو "باراج" الدورة الاولى ( المجموعة الثانية) في افريل الماضي عندما اضطر الترجي الجرجيسي ومستقبل قابس الى الغاء مقابلتهما في الباراج "1" نظرا لعدم تاثير نتيجتها على التريب النهائي لمجموعتهما بتاهل امل حمام سوسة.



