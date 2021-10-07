البنك التونسي للتضامن يتعاون مع عدة جهات شريكة لتمويل نشاط تربب ماعز الآلبين بعين دراهم

وات - يتولى البنك التونسي للتضامن، بدعم من عدة جهات شريكة، توفير تمويل لـ 60 فلاحا ينشطون في مجال تربية الماعز لسلالة "الآلبين" في منطقة عين الزان من معتمدية عين دراهم، ولاية جندوبة



واكد البنك التونسي للتضامن ، في بلاغ له، ان مؤسسة "تونزيا جوبز" ستوفر تمويلات تصل إلى 50 من كلفة المشروع على ان يتكفل بتقديم ما تبقى من التمويلات على شكل منح استثمار و قروض.



وتأتي هذه التمويلات في اطار اتفاقيه وقعها البنك، الاثنين 4 سبتمبر 2021 ، مع مؤسسة " تونيزيا جوبز " بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و مجمع التنمية الفلاحية بعين دراهم.



وأكد البنك البنك التونسي للتضامن ان الفلاحين المستفيدين من التمويل تلقوا تدريبا تأهيليا لتربية هذا النوع من الماعز بدعم وإشراف خبراء من مجمع التنمية الفلاحية بعين دراهم.



ويسعى البنك من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة وفتح افاق التعاون مع المنظمات العالمية على غرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الرائدة في مجال التنمية الدولية في العديد من القطاعات ذات العلاقة بتنمية المبادرة و تمويل المشاريع والمؤسسات الصغرى







