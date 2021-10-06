المنتخب التونسي للسيدات يفوز وديا على نظيره الاماراتي 4-0

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 20:31قراءة: 0 د, 33 ث
حقق المنتخب التونسي للسيدات فوزا على نظيره الإماراتي بنتيجة (4-0) في المباراة الودية التي اقيمت بينهما اليوم الإربعاء بملعب الإتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وإفتتحت التسجيل للمنتخب التونسي اللاعبة ايمان الطرودي في الدقيقة السابعة لتضيف كل من رمال عبود الهدف الثاني في الدقيقة الواحدة والخمسين ومريم حويج الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والستين وتنهي صابرين ماماي شريط الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 85.

وكان المنتخب التونسي فاز في مباراة ودية اولى على نظيره الهندي (1-0).

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة نظيره المصري في اطار الدور الاول من تصفيات كاس امم افريقيا للسيدات (المغرب 2021).

ويقام لقاء الذهاب يوم 20 اكتوبر في القاهرة والاياب في تونس يوم 26 من نفس الشهر.



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