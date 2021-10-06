أعلن مفتي الجمهورية أنّ مفتتح شهر ربيع الأول من سنة 1443 يتزامن مع يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 وبالتالي فإنّ ذكرى المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول) توافق هذا العام 18 أكتوبر 2021.
18 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف
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