18 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 19:03قراءة: 0 د, 9 ث
أعلن مفتي الجمهورية أنّ مفتتح شهر ربيع الأول من سنة 1443 يتزامن مع يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 وبالتالي فإنّ ذكرى المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول) توافق هذا العام 18 أكتوبر 2021.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233707



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 | 29 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:23 17:57 15:25 12:14 06:19 04:53
Babnet
23°
Babnet27°Babnet% 60:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2125°-2124°-2024°-2025°-18
  • Avoirs en devises
    21665,4

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28463 DT        1$ =2,83080 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   2079,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive