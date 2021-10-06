علاقات الأخوة بين تونس وقطر في مكالمة سعيد والشيخ تميم

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 19:00قراءة: 0 د, 18 ث
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، مكالمة هاتفية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وتم خلال هذه المكالمة استعراض علاقات الأخوة القائمة بين البلدين، والتأكيد على الحرص المشترك على مزيد تطويرها في كافة المجالات.

كما قدّم رئيس الدولة التهاني على الانتخابات التي تمّ تنظيمها مؤخّرا في قطر لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

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