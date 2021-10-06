التمديد في آجال التسجيل إلى غاية 13 أكتوبر الجاري للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 17:51قراءة: 0 د, 36 ث
قررت وزارة الشؤون الاجتماعية، بصفة استثنائية التمديد في آجال التسجيل للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية إلى غاية 13 أكتوبر الجاري.

ولفتت الوزارة في بلاغ لها اليوم، أن هذا التمديد يأتي إثر حصول عطب فني منع العديد من المعنيين بالمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية الناشطة في القطاعات التي حددتها الوزارة للتمتع بالمنحة، من تقديم مطالبهم.

وذكرت الوزارة أن المطالب تودع حصريا عبر المنصة الالكترونية: helptourism.social.tn

ويأتي هذا الإجراء، حسب ذات البلاغ، عملا بأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021.

وأشارت الوزارة، ضرورة إعادة التسجيل مع بداية كل شهر بالنسبة للمؤسسات التي لم يستوف عمالها كامل دفعات المساعدات الاجتماعية المستحقة (06 أشهر على أقصى تقدير).

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