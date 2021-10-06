الترجي الجرجيسي يعود الى الرابطة المحترفة الاولى

وات - تمكن الترجي الرياضي الجرجيسي مساء اليوم الاربعاء من ضمان العودة الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2021-2022 بعد ان تمكن من الانتصار على شبيبة القيروان 2-صفر مقابل انتهاء مباراة الملعب التونسي واولمبيك مدنين على نتيجة التعادل السلبي.



ونجح الترجي الجرجيسي في فرض سيطرة ميدانية على منافسه منذ انطلاق اللقاء من خلال خلق عديد الفرص السانحة للتهديف، استهلها اللاعب علاء القاسمي في دق 30 قبل ان يضاعف زميله حسن بن رمضان في دق80 النتيجة وهو ما مكنه من رفع رصيده الى 6 نقاط وبالتالي ضمان الصعود الى الرابطة الاولى مستغلا نتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراة الملعب التونسي و اولمبيك مدنين.



وكان الترجي الجرجيسي وشبيبة القيروان قد تمكنا يوم السبت الماضي ، من تحقيق الفوز في الجولة الاولى من دورة الباراج المؤهلة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد انتصار الاول على الملعب التونسي بنتيجة 1-صفر وفوز الثاني على اولمبيك مدنين بنتيجة 2-1.



وسيلتحق فريق عاصمة الزياتين بالمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ويستقبل بمناسبة الجولة الاولى المقررة يوم 16 اكتوبر الجاري الاولمبي الباجي انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.



الجولة الثانية - يوم 6 اكتوبر 2021

اولمبيك مدنين - الملعب التونسي صفر- صفر

الترجي الجرجيسي - شبيبة القيروان 2- صفر

الجولة الاولى

شبيبة القيروان - اولمبيك مدنين 2-1

الملعب التونسي - الترجي الجرجيسي 0-1



الترتيب ن ل

1الترجي الجرجيسي 6 2

2-شبيبة القيروان 3 2

3-الملعب التونسي 1 2

-اولمبيك مدنين 1 2



