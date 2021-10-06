قاضي التحقيق يصدر في قضية الدهس بقصر هلال قرارا بإعادة الاختبار النفسي وبطاقة إيداع بالسجن للشخص المظنون فيه

وات - أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا اليوم (وات) أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير قرّر ضمانا لحقوق جميع الأطراف إعادة عرض الشخص المظنون فيه الذي قام بعملية دهس أواخر الشهر الماضي في مدينة قصر هلال على اختبار طبي من طرف خبراء في الطب النفسي في مستشفى صفاقس وأصدر بحقه بطاقة إيداع بالسجن على ذمة التحقيق باعتبار عدم توفّر مكان شاغر بمستشفى الرازي في ولاية منوبة.



وأضاف أنّه إلى حدّ الآن لم ترد نتائج الاختبار النفساني للحسم في مسألة تتبّع هذا الشخص جزائيا من عدمه وفي حال أثبت نتائج الاختبار أنّه مريض نفسي فسيقع إيواؤه بمستشفى الرازي للأمراض النفسية وفي حال ثبت أنّه يتحمل المسؤولية فسيقع تتبعه من أجل الجرائم المنسوبة إليه.



وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير أصدر قبل ذلك وإثر ورود نتيجة الاختبار الطبي النفسي التي أكدت أنّ المظنون فيه لا يتحمّل المسؤولية الجزائية على أفعاله نتيجة الاضطراب النفسي الذي تم معاينته، قرارا بإيداع المظنون فيه بمستشفى الرازي.





وكانت مدينة قصر هلال عاشت مساء الأحد 26 سبتمبر الماضي على وقع عملية دهس المظنون فيه الذي كان يقود سيارة في حالة غير طبيعية لمجموعة من الأشخاص كانوا على متن دراجتين ناريتين مما أسفر عن وفاة شاب أصيل مدينة المكنين من مواليد 1999 وإصابة أربعة أشخاص آخرين بأضرار بدنية متفاوتة وفق ما أفاد به (وات ) مصدر أمني.

ونظم يوم السبت الماضي أهالي المتضررين مسيرة انطلقت من المكنين وصولا إلى مفترق النافورة أمام مقر بلدية قصر هلال للمطالبة بتطبيق القانون وخاصة والدا الشاب الذي لقي حتفه معتبرين أنّ المظنون فيه تعمّد دهس الشبان.



