أخصائيون في طب الاطفال يدعون الى ادراج الاطفال من 12 الى 15 سنة المصابين بامراض مزمنة ضمن عمليات التلقيح ضد كوفيد 19

وات - أوصى أخصائيون في طب الاطفال، اليوم الاربعاء، بضرورة تطعيم الاطفال المصابين بامراض مزمنة من الشريحة العمرية من 12 الى 15 سنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، لاسيما وأن تونس ما زالت بصدد دراسة امكانية ادراج هذه الفئة العمرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.



وحث الطبيب المختص في جراحة الاطفال، معز شريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاربعاء، على تلقيح الاطفال الحاملين لأمراض مزمنة الذين تتراوح أعمارهم من 12 الى 15 سنة، مبينا ان الأمراض المزمنة تتسبب في نقص المناعة لديهم وتعرضهم أكثر من غيرهم للمخاطر الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا.



وأوضح ان التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا يمكن من الحفاظ على صحة هذه الفئة من الأطفال، لافتا الى أن عديد الدول شرعت في تطعيم هذه الفئة العمرية بعد ان أثبتت الدراسات العلمية عدم وجود انعكاسات سلبية لجرعات التلقيح عليهم وقامت بتخصيص لقاحي "فايزر" وموديرنا" للبالغين 12 فما فوق.

وذكر أن الاطفال يعتبرون احدى حلقات العدوى بالفيروس لاسيما في ظل تواجدهم باعداد هامة في الوسط المدرسي، وقد يتسببون في نقل العدوى لذويهم من كبار السن وحتى الرضع الذين اثبتت المستجدات العلمية امكانية اصابتهم خاصة بمتحور "دلتا".



ومن جهتها أوصت الجمعية التونسية لطب الاطفال، في بلاغ لها حول تطعيم الاطفال ضد كوفيد 19، بضرورة أن تشمل عملية التلقيح ضد كورونا لدى الشريحة العمرية من 12 الى 15 سنة، بشكل فوري فقط الاطفال الذين يعانون من الامراض المزمنة.



وأشارت إلى انه رغم ضعف نسبة الايواء بالمستشفيات لمصابي كورونا من الفئة العمرية 12 / 15 سنة والعدد المحدود للوفيات لديهم (0,0022 بالمائة)، إلا ان نسبة 90 بالمائة من الحالات المسجلة تعاني من أمراض مزمنة.

وبينت ان تلقيح الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة في تونس، أمر غير منصوح به في الوقت الراهن، باعتبار ان قرار تلقيح الأطفال دون سن 12 مازال لم يحظ بتوافق عالمي حوله.

ودعت الجمعية التونسية لطب الاطفال إلى ضرورة تطعيم الفئة العمرية من 15 الى 18 سنة باللقاح المضاد لكورونا بسبب ارتفاع مؤشر العدوى في صفوف هذه الشريحة العمرية.

وذكرت بان حماية الاطفال الرضع (0 / 15 سنة) من كوفيد 19 تمر حتما عبر تلقيح الاولياء وكل مكونات والمحيط العائلي والوسط المدرسي، مجددة التأكيد على ان لبس الكمامة يهم من يبلغ عمره أكثر من 6 سنوات.

ومن ناحيته، أفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تطعيم الاطفال من 12 سنة الى 15 سنة وخاصة أصحاب الامراض المزمنة ما زال محل نقاش صلب اللجنة ولم يتم بعد البت فيه رسميا.

وللاشارة انطلقت تونس في شهر أوت المنقضي، في تطعيم الفئة العمرية من 15 الى 18 سنة باللقاح المضاد لكورونا في اطار أيام مفتوحة للتلقيح المكثف وستشرع في تنظيم حملات متنقلة في المؤسسات التربوية لتلقيح من هم في سن 15 سنة فأكثر خلال الفترة من 7 الى 14 أكتوبر الجاري.



