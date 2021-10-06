وزارة الشؤون الدينية تدعو المواطنين إلى الالتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشّريف

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 15:02قراءة: 0 د, 53 ث
دعت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى الالتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بالمعالم الدينية أثناء المشاركة في الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشّريف.

كما طالبت الوزارة في بلاغ اصدرته ،كافة المواطنين غير الملقّحين إلى المبادرة بالتلقيح مذكرة بأن جميع المواعيد المُزمع إقامتها داخل الجوامع والمساجد إحياءً لهذه الذكرى تخضع للإجراءات الوقائيّة الواردة ببلاغ رئاسة الجمهوريّة بتاريخ 24 سبتمبر 2021.

وحثت الوزارة على تفهّم دواعي ذلك استنادا إلى أصول شرعية انطلاقا من مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس البشريّة ممّا ورد في القرآن والسنّة النبويّة، وحتى يتمّ هذا الاحتفال في ظروف صحيّة وآمنة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم السماح، بمقتضى البلاغ المذكور، للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة بشرط الاستظهار بما يفيد تلقفيهم التلقيح الثاني.

كما حددت رئاسة الجمهورية طاقة الاستيعاب بـ 50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا على الأقل داعية إلى تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها مع إجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة.

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