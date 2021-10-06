توزر: الإدارة الجهوية للصحة تتسلم وحدة "كوفيد" مجهزة

وات - تسلمت الإدارة الجهوية للصحة، اليوم الاربعاء، وحدة "كوفيد" مجهزة ومتنقلة مخصصة لأغراض متنوعة من بينها القيام بالتلقيح قامت بتوفيرها بلدية توزر في إطار شراكة مع بلدية جيزلاند الألمانية، وفق ما أفادت به نائب أول لرئيس بلدية توزر وسيلة الهادفي(وات).



وبين من جهته المدير الجهوي للصحة نبيه ثابت أن الوحدة المتنقلة تساهم في تنفيذ حملات التلقيح، مشيرا الى أن الجهة حصلت على دعم من عدة أطراف منها جمعيات ومؤسسات حكومية وغير حكومية وخواص في إطار مكافحة جائحة "كورونا".



وتأتي هذه الوحدة، وفق تأكيده، في وقت حققت فيه الجهة نتائج إيجابية في مجال التلقيح من خلال بلوغ نسبة 53.9 بالمائة من مواطنين أتموا عملية التلقيح، و63 بالمائة من مواطنين تلقوا الجرعة الأولى وذلك بفضل الحملات المتنقلة، وقال انه يقع العمل حاليا على ان تكون ولاية توزر الأولى وطنيا وافريقيا في إتمام عملية تلقيح جميع المتساكنين المعنيين بتلقي التطعيم



ولاحظ في هذا السياق أن ولاية توزر نجحت في التعامل مع الجائحة حتى مع بلوغ نسبة انتشار كبيرة للفيروس في النصف الأول منذ سنة 2021 (بلغت قرابة 1300 إصابة على 100 ألف ساكن)، حيث لم تكن في حاجة الى إيواء مرضى خارج الجهة.



ويعرف الوضع الوبائي المرتبط بجائحة "كورونا" انفراجا كبيرا، الا ان أخذ الاحتياط واجب، حيث سجلت الجهة إصابة واحدة أمس الثلاثاء من جملة نتائج 185 تحليلا كما تشهد الجهة صفر حالات إيواء لمرضى في أقسام "كوفيد" وفي قسم الإنعاش الطبي.



وستواصل الفرق الصحية الحملات المتنقلة بتفيذ حملات في المؤسسات التربوية تنطلق بداية من الجمعة 8 أكتوبر موجهة للتلاميذ الذين تجاوزا 15 سنة.







