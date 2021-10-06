نابل: أهالي منطقة غرداية من معتمدية بني خيار يغلقون الطريق احتجاجا على تردي الوضع التنموي

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عمد عدد من متساكني منطقة غرداية من معتمدية بني خيار من ولاية نابلن صباح اليوم الأربعاء، الى غلق الطريق الرابطة بين بني خيار وبني خلاد، احتجاجا على الوضع التنموي المتردي والمطالبة بتهيئة الطرقات وإعادة فتح مركز البريدودعا المحتجون في تصريحات لصحفية (وات)، السلط الجهوية إلى التدخل العاجل لتحقيق مطالبهم وتحسين الظروف المزرية التي يعيشها الأهالي منذ سنوات طويلة، منددين بما اعتبرها "سياسة تهميش إقصاء" في حق الاهاليواعتبر أحد المحتجين (مادي بلغيث) ان إعادة فتح مركز البريد بغرداية من بين المطالب الملحة والعاجلة التي يجب تحقيقها، مؤكدا ان غلق المركز منذ أكثر من ثلاث سنوات عمق معاناة الأهالي ومنهم بالخصوص كبار السن الذين يضطرون الى التوجه الى بني خيار لقضاء شؤونهموأشار الى تردي وضعية الطريق الرئيسية المؤدية إلى غرداية وهو ما عطل مصالح الموطنين لاسيما وان الحافلات وسيارات النقل الريفي أصبحت عاجزة عن الدخول إلى المنطقة، مطالبا السلط المعنية بالتدخل لتهيئة الطريق وفك العزلة عنهمواعتبر (الصادق بن وحيدة) إن الوعود والتطمينات التي تلقوها طيلة السنوات الفارطة من قبل المسؤولين المحليين بقيت حبرا على ورق دون تجسيد على أرض الواقع، مضيفا أنهم استنفذوا كل الطرق من أجل تحقيق مطالبهم وتحسين ظروف عيشهم مما اضطرهم الى غلق الطريقوأشار إلى تراجع الخدمات الصحية بالمستوصف المحلي بغرداية نظرا لعدم توفر طبيب صحة أساسية لتأمين خدمات العيادات الخارجية، معربا عن استيائه من تدهور القطاع الصحي بهذه المنطقة باعتبار ان اغلب المواطنين لا يمكنهم التوجه للقطاع الخاص لتلقي العلاجوأوضحت معتمد بني خيار بالنيابة جيهان الهيشري، أن المحتجين يواصلون قطع الطريق رغم الاتصال بهم والاستماع لمشاغلهم وهو ما عطل مصالح المواطنين، وبينت أن قرار غلق مركز بريد غرداية هو قرار اتخذ من قبل الإدارة الجهوية للبريد التي ارتأت بعد تقييم حجم المعاملات غلقه نظرا لضعف المردودية، مشيرة إلى ان تراكم مياه الصرف الصحي بالطريق الرئيسية المؤدية إلى غرداية من مشمولات بلدية بني خياروفيما يتعلق بإشكالية المستوصف، أوضحت الهيشري أن طبيب صحة أساسية سيباشر العمل يوم الجمعة القادم، موضحة ان تعطل الخدمات الصحية يعود إلى إصابة طبيبين صحة أساسية بالكورونا مما عطل سير العمل به خلال الفترة الأخيرة.NaN