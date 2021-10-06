قبلي: اعتصام مفتوح لأعضاء المكتب الجهوي لنقابة قوات الامن الداخلي مساندة لزملائهم الراغبين في التمتع بنقل اجتماعية

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 12:27قراءة: 0 د, 44 ث
وات - دخل أعضاء المكتب الجهوي لنقابة قوات الامن الداخلي، اليوم الاربعاء، في اعتصام مفتوح بمقر منطقة الامن الوطني بقبلي، وذلك على خلفية عدم تفاعل وزارة الاشراف مع مطالب عدد من زملائهم في تمكينهم من نقل اجتماعية.

وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنطقة الامن الوطني بقبلي، نزار بن سالم، لـ(وات)، ان هذه الحركة التصعيدية مردها عدم ايفاء وزارة الاشراف بتعهدات سابقة حول تمكين عدد من الزملاء من النقل الاجتماعية وتأخرها في التفاعل مع مطالب عدد من اعوان الامن الذين ينفذون اعتصاما مفتوحا بمقر المنطقة منذ 16 يوما.

وأضاف، في هذا الصدد، ان هؤلاء الأعوان قاموا خلال هذا الاعتصام بالدخول في اضراب عن الطعام مما ادى الى نقلة اغلبهم اكثر من مرة للمستشفى الجهوي لتلقي الاسعافات الضرورية.

ولفت ذات المصدر، الى ان اعضاء المكتب الجهوي لنقابة الامن الداخلي، قرروا في حركة تصعيدية، الدخول في اعتصام مفتوح لمساندة زملائهم والذي لن يتم رفعه، الا بصدور برقيات نقلة الاعوان المعتصمين، وفق قوله.

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