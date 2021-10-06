نوري اللجمي: كل القنوات غير القانونية معرضة لتطبيق القانون

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 11:56قراءة: 0 د, 54 ث



من بينها نسمة وحنبعل وإذاعة القرآن الكريم



أفاد اليوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي، أن كل القنوات غير القانونية معرضة لتطبيق الإجراءات التي ينص عليها المرسوم من ذلك حجز المعدات.

وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم على خلفية حجز معدات قناة الزيتونة غير القانونية، أشار اللجمي إلى أن القنوات المعرضة لذلك هي قناتي نسمة وحنبعل وإذاعة القرآن الكريم.

ونفى رئيس الهيئة أن تكون قناة نسمة بصدد تسوية وضعيتها القانونية حاليا.



حجز معدات قناة الزيتونة لا علاقة له بالفترة الإستثنائية

كما أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي، أن الهيئة قامت اليوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021، بتنفيذ قرار حجز معدات البث لقناة الزيتونة غير القانونية.

وأشار إلى أن الهيئة من 2015 قامت بمحاولة لحجز المعدات ولكن تم كسر الأختام وواصلت البث.

وذكر اللجمي أن تتفيذ قرار الحجز اليوم غير مرتبط بالفترة الاستثنائية والإجراءات الاستثنائية، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية اليوم لتطبيق القانون على اعتبار أن حركة النهضة كانت تحمي قناة الزيتونة ولم تتعرض إلى أي عقوبة رغم تجاوزها القانون وكانت متحصلة على الدعم السياسي للحزب.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233677



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 | 29 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:23 17:57 15:25 12:14 06:19 04:53
Babnet
27°
Babnet27°Babnet% 47:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2125°-2123°-2025°-1922°-18
  • Avoirs en devises
    21462,8

  • (5 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28488 DT        1$ =2,82919 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 oct)   2079,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive