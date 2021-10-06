نوري اللجمي: كل القنوات غير القانونية معرضة لتطبيق القانون







من بينها نسمة وحنبعل وإذاعة القرآن الكريم







أفاد اليوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي، أن كل القنوات غير القانونية معرضة لتطبيق الإجراءات التي ينص عليها المرسوم من ذلك حجز المعدات.



وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم على خلفية حجز معدات قناة الزيتونة غير القانونية، أشار اللجمي إلى أن القنوات المعرضة لذلك هي قناتي نسمة وحنبعل وإذاعة القرآن الكريم.



ونفى رئيس الهيئة أن تكون قناة نسمة بصدد تسوية وضعيتها القانونية حاليا.







حجز معدات قناة الزيتونة لا علاقة له بالفترة الإستثنائية



كما أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي، أن الهيئة قامت اليوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021، بتنفيذ قرار حجز معدات البث لقناة الزيتونة غير القانونية.



وأشار إلى أن الهيئة من 2015 قامت بمحاولة لحجز المعدات ولكن تم كسر الأختام وواصلت البث.



وذكر اللجمي أن تتفيذ قرار الحجز اليوم غير مرتبط بالفترة الاستثنائية والإجراءات الاستثنائية، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية اليوم لتطبيق القانون على اعتبار أن حركة النهضة كانت تحمي قناة الزيتونة ولم تتعرض إلى أي عقوبة رغم تجاوزها القانون وكانت متحصلة على الدعم السياسي للحزب.





