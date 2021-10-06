مسرح الحمراء يحتضن سلسلة عروض مسرحية "ربع وقت" لسرين قنون

يحتضن فضاء مسرح الحمراء بالعاصمة سلسلة عروض لمسرحية "ربع وقت" نص واخراج سرين قنون بالتعاون مع ريم حداد وذلك ايام 08 و09 و10 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة السابعة مساء تمثيل شاكرة رماح وسهير بن عمارة واميمة المحرزي وريم الحمروني وبسمة البعزاوي.



ومسرحية "ربع وقت" وهي من انتاج مسرح الحمراء تاخذ المتلقي الى عوالم متناقضة لخمس شخصيات نسائية تحاول جمع شتات نفسها عبر ارتيادها لاحدى فضاءات دروس تعلم الغناء بهدف التحرر من قيود مجتمع تكبله الثوابت" المهترئة" .



وقد سعت سرين قنون في عملها المسرحي "ربع وقت" الى فسح المجال امام نساء يبحثن عن نموذج مثالي لرجل الغد فيطرحن تساؤلات عدة حول علاقة الرجل بالمراة وعلاقة كل منهما بالجسد حيث تخترق بطلات العرض من خلال الحوار القائم بينهن اكثر الدوائر السرية تعقيدا عبر التطرق لجملة من القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية الراهنة ومدى تاثيرها على الذات البشرية واعتمالاتها النفسية والحسية.



