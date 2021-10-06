التلفزة الوطنية التونسية تحصد جائزين ذهبيتين بمهرجان الاردن للاعلام العربي

حصدت التلفزة الوطنية التونسية في اختتام الدورة الرابعة لمهرجان الاردن للاعلام العربي (دورة القدس) المنتظمة من 03 الى 05 اكتوبر الجاري جائزين ذهبيتين آلتا الى كل من مسلسل "مايسترو" للمخرج الاسعد الوسلاتي وكاتب السيناريو عماد الدين الحكيم عن مسابقة الدراما الاجتماعية والوثائقي "الجم " وهو من اعداد اقبال الكلبوسي واخراج نبيل بالسيدة ضمن مسابقة البرامج الوثائقية التلفزيونية .



وقد خصصت الدورة الجديدة لمهرجان الاردن للاعلام العربي المقامة بالعاصمة عمان للاحتفاء بمدينة القدس من خلال برمجة العديد من الفعاليات المرتبطة بها من ذلك تنظيم ندوتين فكريتين حول "القدس في الوجدان العربي" و"القدس تحت الاحتلال " بمشاركة خبراء في مجالي الاعلام والسياسة فضلا عن تقديم عرض موسيقي مقدسي وتكريم شخصيات اعلامية وفنية عربية على غرار نجوم الدراما التلفزيونية خالد زكي وسلمى المصري ومنى عبد الغني وباسل الخطيب والاعلاميين مارسيل غانم وانطوانيت جعجع وديانا جبور وغيرهم .

ويشكل المهرجان حسب القائمين عليه "فضاء لتبادل الخبرات في المجال الاعلامي وتطوير المشاريع الاعلامية بالنظر الى التحولات المجتمعية الحاصلة بالمنطقة العربية مثلما يعد منتدى لاهل الاختصاص في مختلف المجالات الاعلامية والتقنية لتبادل التجارب والخبرات وابراز الابتكارات العلمية التي يمكن ان تساعد على تطوير الصناعة الاعلامية بالمرحلة الحالية باعتماد التكنولوجيات الحديثة ".

وتميز مهرجان الاردن للاعلام العربي الى جانب اللقاءات والندوات الفكرية بحفل توزيع الجوائز لافضل الاعمال الاذاعية والتلفزيونية في العالم العربي وتكريم شخصيات فنية واعلامية عربية.



