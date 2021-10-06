الانطلاق في تفعيل منظومة احتراف حكام كرة القدم هذا الموسم

قررت الجامعة التونسية لكرة القدم الانطلاق رسميا هذا الموسم، في تفعيل منظومة احتراف الحكام مع طلب ضبط القــائمة النهائية للحكـــام والحكمات، والحكام والحكمات المساعدين.



كما تقرر خلال لقاء رئيس الجامعة الدكتور وديع الجريء يوم الثلاثاء ، بمسؤولي الإدارة الوطنية للتحكيم المصادقة على بعث مركز وطني لتكوين الحكام على غرار مراكز تكوين المنتخبات الوطنية للشبان.



وسيضم المركز، حكاما من مختلف جهات الجمهورية وخاصة تلك التي تشهد نقصا في عدد الحكام أو عدم توفر الظروف والمرافق الضرورية لتكوين حكام نخبة، مع انتداب معد بدني وإطار طبي ومختص في العلاج الطبيعي ، وتقديم تكوين إضافي في اللغات والإعلامية والاتصال، في المركز الذي سوف يقيم فيه الحكام المنتدبون.



زمن جهة اخرى تقرر تخصيص مبلغ مليون دينار للإجراءات الإدارية والمالية وكل التدابير الضرورية لتكوين الحكام، حتى يتم انطلاق العمل بتقنية (فار) خلال مرحلة "البلاي أوف".



كما تعهدت الجامعة بتوفير كافة الإمكانات المادية لتجاوز كل العقبات.



