الانطلاق في تفعيل منظومة احتراف حكام كرة القدم هذا الموسم

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 11:03قراءة: 0 د, 42 ث
قررت الجامعة التونسية لكرة القدم الانطلاق رسميا هذا الموسم، في تفعيل منظومة احتراف الحكام مع طلب ضبط القــائمة النهائية للحكـــام والحكمات، والحكام والحكمات المساعدين.

كما تقرر خلال لقاء رئيس الجامعة الدكتور وديع الجريء يوم الثلاثاء ، بمسؤولي الإدارة الوطنية للتحكيم المصادقة على بعث مركز وطني لتكوين الحكام على غرار مراكز تكوين المنتخبات الوطنية للشبان.

وسيضم المركز، حكاما من مختلف جهات الجمهورية وخاصة تلك التي تشهد نقصا في عدد الحكام أو عدم توفر الظروف والمرافق الضرورية لتكوين حكام نخبة، مع انتداب معد بدني وإطار طبي ومختص في العلاج الطبيعي ، وتقديم تكوين إضافي في اللغات والإعلامية والاتصال، في المركز الذي سوف يقيم فيه الحكام المنتدبون.

زمن جهة اخرى تقرر تخصيص مبلغ مليون دينار للإجراءات الإدارية والمالية وكل التدابير الضرورية لتكوين الحكام، حتى يتم انطلاق العمل بتقنية (فار) خلال مرحلة "البلاي أوف".

كما تعهدت الجامعة بتوفير كافة الإمكانات المادية لتجاوز كل العقبات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233671



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 | 29 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:23 17:57 15:25 12:14 06:19 04:53
Babnet
27°
Babnet27°Babnet% 47:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2125°-2123°-2025°-1922°-18
  • Avoirs en devises
    21462,8

  • (5 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28488 DT        1$ =2,82919 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 oct)   2079,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive