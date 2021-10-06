قبلي: عدد من اهالي قرية نويل يقطعون الطريق على خلفية تعطل شبكة الاتصالات لليوم التاسع على التوالي

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 09:13قراءة: 0 د, 57 ث
وات - عمد عدد من اهالي قرية نويل من معتمدية دوز الجنوبية صباح اليوم الاربعاء الى قطع الطريق التي تربط قريتهم والتجمعات السكانية الغربية للولاية بمدينة دوز عبر اشعال بقايا الاشجار والعجلات المطاطية، وذلك على خلفية عدم اصلاح العطب الذي عطل شبكة الاتصالات بمنطقتهم لليوم التاسع على التوالي

واوضح المحتجون ل(وات) ان هذا العطب تسبب في توقف العمل بشبكة الاعلامية في بعض الادارات الحيوية وخاصة منها مكتب البريد والمؤسسات التربوية ومكاتب الخدمات الاعلامية، اضافة الى تعذر التواصل عبر شبكات الهاتف الجوال مما جعل قرية نويل في عزلة تامة

وقال المحتجون انهم توجهوا يوم امس الثلاثاء الى مقر الادارة الجهوية للبريد الا انه كان مغلقا بسبب الاضراب المفتوح الذي ينفذه اعوان هذه المؤسسة، كما توجهوا الى والي الجهة الذي "لم يتفاعل مع مطلبهم" بالاسراع في اصلاح العطب الذي تسبب في تعطل شبكة الاتصالات، وفق تعبيرهم، مما اضطرهم الى التصعيد في تحركهم الاحتجاجي اليوم عبر غلق الطريق

وفي ذات السياق اكد عدد من المحتجين انهم مصرون على التصعيد في تحركاتهم الاحتجاجية ما لم تتفاعل الادارات المعنية مع هذا الاشكال الذي بات يؤثر على السير العادي للحياة بمنطقتهم المعزولة منذ اكثر من اسبوع والذي اجبرهم على التحول الى مناطق قريبة لاتمام بعض العمليات البريدية والمالية.

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