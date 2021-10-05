التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، محور لقاء رئيس الجمهورية ب نجلاء بودن

اطلع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال لقاء جمعه مساء اليوم الثلاثاء في قصر قرطاج، بالمكلفة بتشكيل الحكومة، نجلاء بودن رمضان، على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة.



وجدد سعيد، في هذا الإطار، التأكيد على "ضرورة التسريع في ذلك، بما يلبى آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية.





