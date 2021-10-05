القصرين: الحكم بعدم سماع الدعوى في حق شخصين تم اتهامهما سابقا بتهريب الشقيقين القروي

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 20:26قراءة: 0 د, 39 ث
وات - أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم سماع الدعوى، في حق شخصين تم اتهامهما سابقا بتهريب رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي وشقيقه النائب بالبرلمان المجمدة عضويته، غازي القروي، نحو القطر الجزائري خلسة عبر أحد المسالك الحدودية بالجهة، وفق ماذكره الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي، في تصريح إعلامي اليوم.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على الشقيقين القروي أواخر شهر أوت المنقضي بولاية تبسة الجزائرية من طرف السلطات الأمنية الجزائرية، وتم إيداعهما بالسجن لمحاكمتهما من أجل إجتياز الحدود البرية بطريقة غير قانونية.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت مؤخرا بإدراج رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وشقيقه، غازي القروي، محل تفتيش، مع تحرير محضر في شأنهما من أجل إجتياز الحدود البرية بطريقة غير قانونية، وفق ما ذكره سابقا ل(وات) الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين.

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