سفير المملكة المتحدة يؤكد ضرورة مواصلة الحوار بخصوص المستشفى الجديد بقابس

زيارة السفير البريطاني لمصنع الكسكس التونسي لاروز بلانش (دياري). ، الذي يستخدم الطاقة المتجددة في اعماله من قبل شركة كلارك إنرجي البريطانية
Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 18:58قراءة: 0 د, 57 ث
وات - أكد سفير المملكة المتحدة بتونس ادوارد أواكدن في تصريح اعلامي أدلى به في أعقاب لقاء جمعه بوالي قابس منجي ثامر ان الاتفاقية التي تم امضاؤها بخصوص المستشفى الجديد بقابس بين الحكومة التونسية وشركة بريطانية يستوجب مزيدا من الحوار بين الطرفين من أجل الشروع في انجاز هذا المستشفى.

وكان وزراء الضحة في الحكومات السابقة يعلنون في كل مرة يزورون فيها ولاية قابس عن انطلاق اشغال مشروع المستشفى الجديد في تواريخ محددة الا ان اشغال هذا المشروع لم تنطلق الى اليوم وهو أمر فسره عدد من اطارات الجهة ممن تابعوا هذا الملف بوجود اخطاء في الاتفاقية التي تم ابرامها مع مجموعة المستشفيات الدولية بالمملكة المتحدة والتي لم تقع معالجتها الى حد هذا التاريخ.

وعبر سفير بريطانيا بتونس عن أمله في دعم التعاون القائم بين تونس والمملكة المتحدة خاصة بعد التحسن المسجل في الوضع الوبائي مبرزا الموروث الثقافي الهام للجهة ومقوماتها التنموية المتميزة وهو ما يوفر الارضية الملائمة لدفع التعاون الثنائي.

يذكر ان الحكومة التونسية والمملكة المتحدة قد أمضيا في 22 أبريل 2016 مذكرة تفاهم للتعاون بشأن تطوير الرعاية الصحية في تونس كلفت وفقا لبنودها وزارة الصحة التونسية مجموعة المستشفيات الدولية بالمملكة المتحدة بانجاز مستشفيين متعددي الاختصاصات بكل من قابس وباجة.


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