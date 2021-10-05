حسان القابسي في طريقه الى اتحاد بن قردان

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 18:25قراءة: 0 د, 45 ث
اصبح المدرب حسان القابسي قريبا من الاشراف على اتحاد بن قردان بعد تعثر المفاوضات مع كمال زعيم حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم الثلاثاء.
وذكر المصدر ذاته ان هيئة اتحاد بن قردان والمدرب كمال زعيم لم يتوصلا الى اتفاق بخصوص تفاصيل العقد وهو ما قد يساهم في الغاء الصفقة.
وتابع ان ان البديل سيكون حسان القابسي بعد استقالته من مستقبل قابس والذي وافق على نفس تفاصيل العقد التي رفضها كمال زعيم.
وسبق لحسان القابسي (47 عاما) ان تولى تدريب اتحاد بن قردان من ديسمبر 2020 الى مارس 2021.
وكان حسان القابسي قاد خلال الاسبوع الماضي مستقبل قابس في مباراته الفاصلة امام الترجي الجرجيسي لكن فريقه خسر المواجهة 1-2 ليفشل في التاهل الى دورة الباراج لضمان مقعد في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وكان مستقبل قابس اعلن في وقت سابق عن تعاقده مع المدرب عصام المرداسي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم.

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