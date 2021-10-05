حملات متنقلة لتلقيح ضد كوفيد 19 بالمعاهد من 7 إلى 14 أكتوبر الجاري لتدارك تلقيح التلاميذ في سن 15 عاما فما فوق ولم يتلقوا الجرعة الأولى

تنظم وزارتا الصحة والتربية بداية من يوم 7 أكتوبر الجاري وإلى غاية يوم 14 من نفس الشهر حملات تلقيح ضد كوفيد 19متنقلة بالمعاهد لتدارك تطعيم التلاميذ المرسمين بها من الشريحة 15 سنة فما فوق الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من التلقيح، حسب بلاغ مشترك صادر عن الوزارتين عشية الثلاثاء.

ودعت الوزارتان ، في ذات البلاغ، التلاميذ الراغبين في التلقيح والبالغين من العمر 15 سنة فما فوق ، إلى المبادرة بعد موافقة أوليائهم، بتسجيل أسمائهم لدى إدارة المعهد، مع إيداع وثيقة " موافقة الولي "، المتوفرة بالمؤسسة التربوية المعنية، بعد تعميرها وإمضائها من قبل الولي.

وكانت وزارة الصحة قد نظمت يوم 29 أوت الماضي حملة لتلقيح الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة، ضد فيروس كورونا.







