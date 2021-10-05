بن عروس : انتخاب رئيس بلدية جديد ومساعديه الأربعة في بلدية بن عروس

وات - عقدت اليوم الثلاثاء ببلدية بن عروس جلسة انتخابية لسدّ الشغور الوقتي الحاصل في منصب رئيس بلدية بن عروس بعد ان تعذّر على رئيس البلدية المباشر مواصلة مهامه لأسباب صحية وقيام مساعدته بتعويضه خلال المدة المذكورة طبقا للفصل 254 من مجلة الجماعات المحلية .



وانطلقت الجلسة الانتخابية التي اشرف عليها المكلف بتسيير ولاية بن عروس المعتمد الأول محمد بن خليفة وفقا لما تنص عليه الفصول 247 و248 و249 مجلة الجماعات المحلية بمعاينة الشغور النهائي الحاصل ، وتسجيل حضور أعضاء المجلس البلدي المدعوين لانتخاب الرئيس ومساعديه وعددهم 29 عضوا وتسجيل تغيب رئيس البلدية المنتهية ولايته والذي تعذر عليه الحضور لأسباب صحّية.

و بعد التأكد من صحة انعقاد الجلسة طبقا للفصل 248 من مجلة الجماعات المحلية تولى العضو محمد فضل اكبر الأعضاء سنا و العضو شيماء الدريدي اصغر الأعضاء سنا باعتماد مبدأ التناصف وعملا بمقتضيات الفصل 11 من النظام الداخلي للمجلس رئاسة جلسة انتخاب رئيس البلدية الجديد.

وبعد فتح باب الترشحات لمنصب رئيس البلدية والتي تقدم لها كل من العضوين هارون شمام و ظافر الصغير انتهت عملية الاقتراع بحصول الأخير على 18 صوتا ليفوز برئاسة بلدية بن عروس للفترة النيابية المتبقية بالأغلبية المطلقة.

وتولى الرئيس المنتخب بعد ذلك الإشراف على انتخاب مساعديه حيث آلت خطة المساعد الأول للعضو ليليا مخلوف وخطة المساعد الثاني للعضو سيف الدين الرياحي وخطة المساعد الثالث للعضو روضة الزيادي وخطة المساعد الرابع للعضو منير الطراوي للفترة النيابية المتبقية بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء .



