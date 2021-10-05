وزارة الشؤون الاجتماعية: استدعاء استدعاء دفعة جديدة بواسطة إرساليات قصيرة بداية من يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 16:55قراءة: 0 د, 35 ث
أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، تمكنها من صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المقدّرة بـ 300د في إطار التصدّي لجائحة "كوفيد 19،لفائدة 668 ألف عائلة معوزة، وذلك منذ انطلاق صرف المساعدات يوم 1 سبتمبر الفارط وإلى حدود اليوم.

وأعلنت الوزارة في بلاغ لها، عن استدعاء دفعة جديدة تتضمن 125000 منتفعا بواسطة إرساليات قصيرة بداية من يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري، من أجل سحب المساعدة من الموزّعات الآلية للأوراق النقديّة البنكية أو البريدية وذلك .

كما ستوجه في ذات اليوم، إرساليات قصيرة إلى دفعة إضافية تقدّر بـ حوالي 90.000 منتفعا من المستجيبين لشروط الانتفاع بهذه المساعدة تدعوهم فيها إلى فتح حساب افتراضي على الرقم *1021*رقم بطاقة التعريف الوطنية# لتمكينهم من الحصول على المساعدة خلال الأسبوع القادم.

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