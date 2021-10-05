كاس الكاف - طاقم تحكيم تونسي بقيادة هيثم قيراط لمباراة الجيش الملكي وشبيبة القبائل

عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ثلاثي تحكيم تونسي لادارة مباراة الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري المقررة يوم 16 اكتوبر الجاري على الساعة الثامنة ليلا بالرباط لحساب ذهاب الدور السادس عشر الاول لكاس الكاف.



ويتاف طاقم التحكيم من الحكم هيثم قيراط والمساعدين فوزي الجريدي وهدى عافين بينما سيكون محرز المالكي حكما احتياطيا.









