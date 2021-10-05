البطولة العربية لكرة السلة - الزهراء الرياضية تواجه غدا اتحاد الفتح المغربي في الدور ربع النهائي

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 18:20قراءة: 0 د, 30 ث
وات -
تونس 5 اكتوبر (وات)- يتبارى فريق الزهراء الرياضية لكرة السلة غدا الاربعاء مع اتحاد الفتح المغربي بقاعة برج العرب في اطار الدور ربع النهائي للبطولة العربية المقامة حاليا بمصر.

وكان فريق الزهراء فاز بجميع مقابلاته ضمن الدور الاول وذلك على كل من الوكرة القطري (81-51) واليرموك الكويتي (95-65) واليوناني السوداني (112-36) والشارقة الاماراتي (88-81).

وفي باقي مقابلات الدور ربع النهائي يواجه الاتحاد السكندري فريق الوكرة القطري فيما يلاقي الاهلي المصري نادي بيروت اللبناني. ويتقابل فريق وداد بوفاريك الجزائري مع الكويت الكويتي.

ويقام الدور نصف النهائي للبطولة يوم الجمعة على ان يكون مسك الختام يوم السبت بالمباراة النهائية واللقاء الترتيبي.

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