احتجاجات الأولياء والتلاميذ على الواقع التربوي وتردي الخدمات تترجم أزمة القطاع (نجلاء عرفة)

وات - تترجم الاحتجاجات التي خاضها عدد من الأولياء والتلاميذ، خلال الفترة المتراوحة بين جانفي و أوت الماضي عمق الأزمة التي يعيشها الواقع التربوي حيث تم تسجيل 517 تحركا احتجاجيا أي ما يعادل 8 بالمائة من مجموع الاحتجاجات وفق ما صرحت به منسقة المرصد الاجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء عرفة.



واعتبرت نجلاء عرفة الباحثة في علم الاجتماع في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن هذا الرقم يعد هاما ويعبر عن الاشكاليات التي يعيشها التلميذ "الحلقة الهشة" اليوم بوسطه المدرسي بمختلف مكوناته حسب تقديرها.



وأضافت أن احتجاجات الأولياء والتلاميذ، خلال الفترة الزمنية المذكورة من سنة 2021 كانت بالخصوص بسبب اهتراء البنية التحتية والمركبات الصحية وعدم ربط بعض المؤسسات التربوية بشبكات الماء الصالح للشراب والعنف المسلط على التلميذ بمختلف مصادره وكذلك التحرش الجنسي الذي يتعرض له عدد من التلاميذ والذي كان من المسائل المسكوت عنها سابقا.



وأشارت الباحثة في علم الاجتماع الى أن الطفل يعيش اليوم بين متضادتين بين محيط أثثه بانفتاحه عليه لعبت فيه التكنولوجيا دورا هاما وبين مجتمع يعامله وفق التنشئة الاجتماعية القديمة التي لا تقدر الطفل كذات فاعلة.



وتتمظهر ردة فعل الطفل من خلال رد العنف بالعنف أو الإنزواء التام عن الأولياء والمنظومة التربوية وهو ما يتسبب في الكثير من الأحيان في التسرب المدرسي حسب تقديرها بفعل هذه الفجوة بين المنظومة التربوية وما يعيشه الطفل في محيطه الخارجي من تجاذبات.



واعتبرت أن القائمين على المنظومة التربوية اعتمدوا حلولا ترقيعية دون الخوض في اصلاحات جوهرية مع غياب مشروع مجتمعي تكون الطفولة محوره داعية الى ضرورة اعتبار الطفل "المشروع" لتحسين المستقبل والانطلاق يكون عن طريق الأسرة من خلال اتباع منهج تربوي يؤسس لقيمة الطفل كمشروع للمستقبل حسب تقديرها.



وشددت نجلاء عرفة على ضرورة حماية الطفل في الشارع عبر تدخل جميع الهياكل الحكومية والأطراف المعنية لاسيما حمايته من العنف المسلط عليه بالمحيط المدرسي وكذلك مختلف أشكال الإختطار التي يمكن أن يتعرض إليها يوميا.



