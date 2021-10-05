سوسة: استقالة اغلب أعضاء المجلس البلدي لبلدية القلعة الكبرى

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 12:33قراءة: 0 د, 51 ث
وات - أمضى 20 مستشارا بلديا ببلدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة، امس الاثنين، عريضة استقالة جماعية من عضوية المجلس البلدي المتكون من 30 عضوا.

وأوضح أعضاء المجلس البلدي لبلدية القلعة الكبرى في نص العريضة الموجهة الى والية سوسة بالخصوص ان تردي الأداء، وانفراد رئيس البلدية بالقرار، وتراجع مستوى الخدمات البلدية، وتغييبه لمكونات المجتمع المدني، وعدم إيلاء العناية اللازمة لعمل لجان المجلس البلدي، وكذلك تعطيل اعمال المجلس، دفعهم الى تقديم استقالة جماعية متزامنة بهدف حل المجلس.

وينص الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية على ان المجلس البلدي يصبح منحلا "بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجّه إلى الوالي المختص ترابيا، ويعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي".

يذكر ان رئيس قائمة حول حركة النهضة، سالم الورجيني، فاز في الانتخابات البلدية الأخيرة برئاسة المجلس البلدي بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة وذلك بعد حصوله على 16 صوتا متجاوزا منافسه الأول مرشح حركة افاق تونس، عبد الحق قزاح، الذي تحصل على 9 أصوات وكذلك منافسه الثاني مرشح القائمة المستقلة " القلعة أولا " الذي تحصل على 5 أصوات.

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