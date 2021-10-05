قبلي: اهالي تلمين يغلقون الطريق الوطنية عدد 16 لليوم الثاني على خلفية التاخر في تقسيم الاراضي المخصصة للتوسع العمراني

وات - يواصل عدد من متساكني قرية تلمين من معتمدية قبلي الشمالية لليوم الثاني على التوالي اغلاق الطريق الوطنية عدد 16 التي تربط بين ولايتي قبلي وتوزر، وذلك على خلفية التاخر في تقسيم عدد من الاراضي المخصصة للتوسع العمراني على شباب المنطقة بسبب التاخر في اعادة تكوين مجلس التصرف الذي يجمع قرى تملين والجديدة والقطعاية



واوضح عدد من المحتجين ل(وات) ان هذه الخطوة التصعيدية مردها التاخر في تكوين مجلس التصرف الذي يخول له تقسيم الاراضي الاشتراكية وحمايتها من عملية الحوز العشوائي، واشاروا الى وجود توافق من اهالي قريتي تلمين والقطعاية حول ممثليهم بهذا المجلس، في حين لم يتم الى حد الان التوصل الى اتفاق حول ممثلي قرية الجديدة، الامر الذي تسبب في تحيين تركيبة المجلس والسماح له بالشروع في ممارسة مهامه وتقسيم الاراضي المخصصة للتوسع العمراني



وفي رده على هذه الاشكالية اوضح معتمد قبلي الشمالية عادل بن عمر ل(وات) وجود تعطل في تقسيم حي الرياحنة بمنطقة تلمين لسنوات رغم تحقيق تقدم في هذا الملف مع مجلس التصرف السابق الا انه وبعد عرض قائمة المنتفعين على مجلس الوصاية الجهوي لم تتم المصادقة على التقسيم على خلفية عدم اجراء القرعة لاختيار المنتفعين عن طريق عدل منفذ



واضاف انه لا يمكن تقسيم الاراضي الاشتراكية الا عن طريق هيكل مشرف على هذه العملية وهو ما تعذر القيام به بسبب انتهاء المدة النيابية لمجلس التصرف السابق والتاخر في تكوين مجلس تصرف جديد يجمع قرى القطعاية وتلمين والجديدة جراء عدم التوصل لتركيبة توافقية لهذا المجلس خاصة من قبل اهالي منطقة الجديدة



واشار المصدر ذاته الى ان السلط الجهوية تسعى لاتمام تركيبة مجلس التصرف بهذه المنطقة، وتم كاجراء لحل هذا الاشكال القيام باستشارة للسلط المركزية حول امكانية الفصل بين القرى في هذا المجلس مع طلب مضمون هذا المجلس وتمثيلية المجموعات الموجودة فيه.



