قبلي: وقفة احتجاجية لعدد من شباب قرية "نويل" على خلفية تعطل شبكة الاتصالات بالمنطقة

وات - نظّم عدد من شباب قرية "نويل" من معتمدية دوز الجنوبية بولاية توزر، صباح اليوم الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين، الاولى أمام مقر الادارة الجهوية لاتصالات تونس، والثانية أمام مقر الولاية، وذلك على خلفية تعطل شبكة الاتصالات بمنطقتهم لليوم الثامن على التوالي.





وأوضح "حكيم الكاروس"، أحد الشبان المحتجين في تصريح لـ(وات)، ان الاشكال الذي تعانيه منطقتهم يتمثل في تعطل شبكة الاتصالات الذي تسبب في توقف العمل بشبكة الاعلامية في مكتب البريد وبمختلف المؤسسات التربوية بالمنطقة، فضلا عن تعذر التواصل عبر شبكات الهاتف الجوال، مما جعل قرية نويل في عزلة تامة لأكثر من ثمانية أيام، على حد تعبيره.





وأضاف ذات المتحدث، ان توقف العمل، خاصة بمكتب البريد، أجبر الكثير من الاهالي على التحول الى مدينة دوز لصرف جرايات التقاعد او المنح الظرفية التي خصصتها الدولة للمتضررين من جائحة "كورونا"، في حين تعذر على عدد من كبار السن التحول خارج القرية للتمتع بهذه الخدمات، داعيا الى الاسراع بمعالجة هذا الاشكال الذي اثر الى حد بعيد على السير الطبيعي للحياة بالمنطقة.



وعبر، في ذات السياق، عن تفهّم الأهالي للتحرك الاحتجاجي الذي ينفذه إطارات وأعوان اتصالات تونس، الا انه لا يجد مبررا لايقاف مصالح المواطنين وتعطيل الكثير من الخدمات، مشيرا الى انهم قد توجهوا اليوم الى مقر الادارة الجهوية لاتصالات تونس، اين طالبوا ممثلي نقابة هذه الادارة، حل هذا الاشكال ومراعاة مصالح أكثر من 8 آلاف ساكن يقطنون قرية نويل.



كما توجهوا، أيضا، الى مقر الولاية لمطالبة السلط الجهوية بالتدخل العاجل لحل هذا الاشكال والتسريع بتفعيل الشبكة ببعض المرافق الاساسية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، على غرار مكتب البريد والمؤسسات التربوية.







