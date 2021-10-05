منوبة: اعتمادات بـ570 ألف دينار لإمضاء عقود إنجاز أشغال صيانة مؤسسات تربوية بالجهة

وات - خصصت المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، اعتمادات بـ570 ألف دينار لإمضاء عقود إنجاز أشغال الصيانة والتعهد لتطوير البنية التحتية لعدد من المؤسسات التربوية بالجهة، مع باعثين شبان خلال السنة الدراسية الحالية، وذلك في إطار برنامج "جيل جديد من الباعثين" لوزارة التجهيز، وفق تأكيد المندوبة الجهوية للتربية، دلندة المباركي.



وأضافت المباركي، في تصريح لـ(وات)، أنه تم إمضاء عقد أشغال في الغرض مع أحد الباعثين، للقيام بأشغال ذات صبغة عاجلة بمدرستي الاخوة ونهح البلدية بمدينة منوبة، مشيرة إلى أن المندوبية انطلقت في هذه التجربة، السنة الدراسية المنقضية، بإسناد أشغال تهيئة وصيانة لـ4 مؤسسات تربوية بقيمة جملية تقدر بـ570 ألف دينار، الى 3 باعثين شبان بقيمة عقود تتراوح بين 20 و40 ألف دينار.



وقد شملت الاشغال، تهيئة مركبات صحية وأشغال دهن وتكتيم أسقف قاعات، وذلك بالمدرستين الابتدائتين الدخيلة بطبربة، وحي الاذاعة بالجديدة، ثم بالمدرستين الاعداديتين ابن سينا والسعيدة بوادي الليل.

ولفتت، إلى أن هذه التجربة كانت ناجحة أاثبتت فاعليتها في سرعة انجاز الاشغال ونجاعة التدخلات، وذلك بعد إمضاء عقود إنجاز أشغال الصيانة والتعهد لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية مع المؤسسات المحدثة،علما وأن أغلب أصحابها مقاولين شبان.



وبينت، ان ميزة هذه البادرة، تأتي بالتخلي عن اجراءات اسناد صفقات التهيئة والصيانة الى شركة مقاولات وتفادي طول الاجراءات ومختلف المراحل التي تتطلبها عملية الاسناد.

يذكر ان برنامج "جيل جديد من الباعثين" بوزارة التجهيز، يهدف إلى الرفع من نسق إحداث المؤسسات ومساندة الهياكل العمومية والجماعات المحلية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ جزء من المشاريع أو الخدمات المحمولة على عهدتها في مختلف القطاعات.



