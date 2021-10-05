امضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والمدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 12:30قراءة: 0 د, 51 ث
وقعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والمدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا "اسبري" (ESPRIT) اليوم الثلاثاء على اتفاقية شراكة تنص بالخصوص على توفير الدعم اللوجستي للمشاريع الهادفة إلى تنمية قدرات الطفل وادماجه في مجتمع المعلومات والاتصال، ودعم قدرات الإطارات التربوية التابعة للمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل.

كما تنص الاتفاقية التي تولت إمضاءها كل من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهواني هويمل ومدير "اسبري"، الطاهر بالأخضر، على استقبال طلبة المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا لإنجاز مشاريع تخرجهم بمراكز الإعلامية الموجهة للطفل وضمان انفتاحهم على مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي توفرها الوزارة وخاصة المتعلقة بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، فضلا عن دعم المشاريع التي تشرف عليها الوزارة والرامية إلى النهوض بكبار السن.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع خطّة عمل مشتركة بين الطرفين، وذلك اعتبارا لدور كل من المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل كمؤسسة تحت إشراف الوزارة مهمتها إدماج الطفل في مجتمع المعلومات والاتصال، والمدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا كمؤسسة جامعية تعمل في نفس الحقل وفاعل رئيسي ومحوري في معاضدة مجهودات الدولة للنهوض بمجال الطفولة وضمان تربية ذات جودة لجميع الأطفال دون أي تمييز.

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