توزر: تماثل جميع الأطفال المصابين بمتلازمة القدم اليد الفم الى الشفاء وحملات تثقيف للأسر وفي رياض الأطفال حول طرق الوقاية منه

وات - تماثل جميع الأطفال المصابين بمرض متلازمة القدم اليد الفم في معتمدية حزوة من ولاية توزر والبالغ عددهم أربعين طفلا الى الشفاء مع عدم تسجيل حالات عدوى جديدة، وفق ما أفاد به كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر الطاهر عرفة.



وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، أن هذا المرض المعدي وغير الخطير سجل في حي النخيل من معتمدية حزوة منذ أسبوع لدى أربعين طفلا تتراوح أعمارهم بين شهرين وست سنوات، وتسبب لدى جميع المصابين بظهور طفح جلدي صاحبه ارتفاع في درجة حرارة الجسم وأحيانا حالات من الاسهال والتقيؤ.

وأضاف أنه لمتابعة الوضعية الصحية المرتبطة بهذا المرض بالجهة وأساسا في معتمدية حزوة، تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بعد ظهر أمس الاثنين بحضور المصالح الصحية ومصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة والطفولة،



وتم خلالها الاتفاق على مواصلة الحملات التحسيسية للأسر في حزوة حول طبيعة المرض والوقاية منه، فضلا عن حملات تثقيف وتوعية في رياض الأطفال، والقيام بمسح لجميع رياض الطفال للتعرف على مدى انتشار العدوى بين الأطفال.







