بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - مجموعة التتويج - برنامج مقابلات الجولة الختامية

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الختامية لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد (موسم 2020-2021) المقررة يوم السبت المقبل بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر دون حضور الجمهور:

في المهدية

مكارم المهدية - نادي ساقية الزيت

في الحمامات

جمعية الحمامات - نادي قصور الساف

في سوسة

النجم الساحلي - الترجي الرياضي

في نابل

بعث بني خيار - النادي الافريقي



