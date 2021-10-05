بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - مجموعة التتويج - برنامج مقابلات الجولة الختامية

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الختامية لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد (موسم 2020-2021) المقررة يوم السبت المقبل بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر دون حضور الجمهور:
في المهدية
مكارم المهدية - نادي ساقية الزيت
في الحمامات
جمعية الحمامات - نادي قصور الساف
في سوسة
النجم الساحلي - الترجي الرياضي
في نابل
بعث بني خيار - النادي الافريقي
في المهدية
مكارم المهدية - نادي ساقية الزيت
في الحمامات
جمعية الحمامات - نادي قصور الساف
في سوسة
النجم الساحلي - الترجي الرياضي
في نابل
بعث بني خيار - النادي الافريقي
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