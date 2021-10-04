منذر الكبير: "هدفنا الاساسي الفوز في مباراتي موريتانيا و البقاء في صدارة المجموعة"

وات - شدد منذر الكبير مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ان "الهدف الاساسي يبقى المحافظة على صدارة المجموعة الثانية من خلال تحقيق الانتصار في المواجهة المزدوجة ضد المنتخب الموريتاني المقررتين يومي 7 و10 اكتوبر الجاري بما من شانه ان يجعلنا نسير بخطى ثابتة نحو التاهل الى الدور الحاسم لتصفيات كاس العالم قطر 2022".



واضاف مدرب المنتخب التونسي قبيل الحصة التدريبية التي اجراها زملاء الياس السخيري مساء اليوم الاثنين بالملعب الاولمبي بالمنزه استعدادا للقاء الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الثانية (منطقة افريقيا) المؤهلة لمونديال قطر 2022 "ان المنتخب حقق انطلاقة موفقة خلال هذه التصفيات بالانتصار في مبارتي غينيا الاستوائية وزامبيا وبالتالي ضمان المركز الاول للمجموعة ب6 نقاط وهو ما سيمنحنا حافزا معنويا لمواصلة المشوار بنفس العزيمة بمناسبة مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة ضد المنتخب الموريتاني".



وتابع الكبير "ان المستوى الفني للمنتخب التونسي يجعله امام خيار وحيد وهو التشبث بالمركز الاول الى نهاية المطاف من اجل ضمان ورقة العبور الى الدور الحاسم وهذا هدفنا الاساسي الذي لن نحيد عنه وسنحرص على تجسيمه انطلاقا من لقاء مساء الخميس القادم على ارضية ميداننا وتكريس الاسبقية النفسية التي نتمتع بها اثر الفوز الذي عدنا به من زامبيا وستكون الاولوية في اللقاء هي تحقيق الانتصار في مرحلة اولى ومحاولة تقديم اداء ومردود جماعي مقنع من اجل اثبات النسق التصاعدي للمنتخب التونسي على جميع الاصعدة في مرحلة ثانية".



وحول الهاجس البدني باعتبار اجراء مباراتين في غضون 4 ايام قال المدرب الوطني " ان النسق سيكون قويا باعتبار قصر الظرف الزمني بين المقابلتين بالاضافة الى طبيعة الرهان الموكول فيهما بالنسبة للمنتخبين على حد السواء ولكن لحسن الحظ اننا نمتلك مجموعة متكاملة من العناصر التي اثبتت جاهزيتها بما ان اغلب العناصر تشارك باستمرار مع انديتها وهذا عنصر ايجابي سيساعدنا على حسن التعامل مع اللقاءين مع الاقرار بوجود تحديات بدنية وفنية".



واكد الكبير ان "المنتخب الموريتاني يتمتع بنقاط قوة عديدة وهو منافس اظهر امكانيات جد محترمة فنيا وبدنيا في مختلف المباريات الفارطة ويعتمد طريقة لعب جماعية ونحن نعي جيدا نقاط قوته وهو كذلك يدرك خصائص المنتخب التونسي ولهذا فان مباراة الخميس ستكون صعبة للغاية ولابد ان نكون في اوج جاهزيتنا من اجل تحقيق الانتصار المنشود قبل معاودة الكرة في مواجهة نواق الشط يوم 10 اكتوبر الجاري".



وبخصوص اختياراته الفنية في مسالة انتقاء اللاعبين لاسيما حراس المرمى اشار الكبير ان "اختيار عناصر المنتخب يتم عبر مقاييس دقيقة وعلمية بما في ذلك عدد المباريات التي خاضها كل عنصر كما ان دعوة الحارس معز حسان تعود الى طبيعة مؤهلات هذا الحارس الذي يتمتع بتكوين فني ممتاز وقادر على النجاح في مهمته".



ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط امام منتخبي زامبيا وغينيا الاستوائية ب3 نقاط لكل منهما بينما يحتل المنتخب الموريتاني المركز الاخير بلا رصيد.



ويتاهل صاحب المركز الاول الى الدور الاخير الذي سيقام بخروج المغلوب بمباراتين بنظام الذهاب والاياب على ان يصعد الفائز الى المونديال.



