الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تطلق برنامجا لدعم 30 مؤسسة ترغب في إعادة تصميم الهوية المرئية لمنتجاتها

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي برنامجا لدعم 30 مؤسسة صناعية ترغب في إعادة تصميم الهوية المرئية لمنتوجها وتحسين تغليفه.وأوضحت الوكالة، وفق مانشرته، الإثنين، أن باب الترشح سيظل مفتوحا إلى حدود الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم 8 أكتوبر 2021 وذلك عبر تعميراستمارة على الرابط التاليوتجدر الإشارة إلى أن قطاع التعبئة والتغليف في تونس، الذي يضم 400 شركة ويوفر نحو 25000 موطن شغل، يحدث قيمة مضافة ، لا سيما، بالنسبة إلى المنتجات الغذائية الفلاحية المصدرة، على غرار زيت الزيتون والتمورويقدر النمو السنوي للقطاع المذكور، بـ 10بالمائة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4 بالمائة ، وفقا لبيانات المركز الفني للتعبئة والتغليف.ويشار كذلك إلى أن أكثر من نصف خدمات التعبئة والتغليف (66 بالمائة) مخصصة لقطاع الأغذية الزراعية في تونس، التي تضم حوالي 1060 مؤسسة، بما في ذلك 201 شركة مصدرة بالكامل.