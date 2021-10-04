الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تطلق برنامجا لدعم 30 مؤسسة ترغب في إعادة تصميم الهوية المرئية لمنتجاتها

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 18:27قراءة: 0 د, 44 ث
أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي برنامجا لدعم 30 مؤسسة صناعية ترغب في إعادة  تصميم الهوية  المرئية لمنتوجها وتحسين تغليفه.
 
وأوضحت الوكالة، وفق مانشرته، الإثنين، أن باب الترشح سيظل مفتوحا إلى  حدود الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم 8 أكتوبر 2021  وذلك عبر تعميراستمارة على الرابط التالي
https://lnkd.in/emj2Md-n
 
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التعبئة والتغليف في تونس، الذي يضم 400 شركة ويوفر نحو 25000 موطن شغل، يحدث قيمة مضافة ، لا سيما، بالنسبة إلى المنتجات الغذائية  الفلاحية المصدرة، على غرار زيت الزيتون والتمور 
 
 ويقدر النمو السنوي للقطاع المذكور،  بـ 10بالمائة  ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4 بالمائة ، وفقا لبيانات المركز الفني للتعبئة والتغليف.
 
 
ويشار كذلك إلى أن أكثر من نصف خدمات التعبئة والتغليف (66 بالمائة) مخصصة لقطاع الأغذية الزراعية في تونس، التي تضم حوالي 1060 مؤسسة، بما في ذلك 201 شركة مصدرة بالكامل.

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