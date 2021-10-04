المنستير: ثلاثة عروض فنية في برنامج تظاهرة فسيفساء موسيقية بلمطة

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 18:07قراءة: 0 د, 30 ث
في إطار تظاهرة "أكتوبر الموسيقى بولاية المنستير "، تنظم دار الثقافة لمطة تظاهرة فنية بعنوان " فسيفساء موسيقية " وذلك أيام 09 / 23 و 30 أكتوبر الجاري بفضاء الدار.

ويتضمن برنامج التظاهرة عرض موسيقي طربي بعنوان "عليك نغني" لجمعية الشباب لموسيقي العربية بالنستير بقيادة محم المذيوب بمشاركة الفنانين لمياء معتوق وكمال مخلوف والحبيب مرزوق وذلك يوم السبت 9 أكتوبر.

ويوم السبت 23 أكتوبر يكون الموعد مع عرض موسيقي شابابي بعنوان over dose live show 2 بقيادة الفنان لطفي الغضاب
ويسدل الستار على هذه الاحتفالية الموسيقية يوم السبت 30 أكتوبر بعرض موسيقي بعنوان عقد الريحان لجمعية ثقافة وترفيه
بالمكنين.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233558



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news
.

الاثنين 04 أكتوبر 2021 | 27 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:26 18:00 15:27 12:15 06:17 04:51
Babnet
28°
Babnet35°Babnet% 65:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2427°-2227°-2125°-2124°-20
  • Avoirs en devises
    21445,0

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,28594 DT        1$ =2,83409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   2312,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive