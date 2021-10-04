المنستير: ثلاثة عروض فنية في برنامج تظاهرة فسيفساء موسيقية بلمطة

في إطار تظاهرة "أكتوبر الموسيقى بولاية المنستير "، تنظم دار الثقافة لمطة تظاهرة فنية بعنوان " فسيفساء موسيقية " وذلك أيام 09 / 23 و 30 أكتوبر الجاري بفضاء الدار.



ويتضمن برنامج التظاهرة عرض موسيقي طربي بعنوان "عليك نغني" لجمعية الشباب لموسيقي العربية بالنستير بقيادة محم المذيوب بمشاركة الفنانين لمياء معتوق وكمال مخلوف والحبيب مرزوق وذلك يوم السبت 9 أكتوبر.



ويوم السبت 23 أكتوبر يكون الموعد مع عرض موسيقي شابابي بعنوان over dose live show 2 بقيادة الفنان لطفي الغضاب

ويسدل الستار على هذه الاحتفالية الموسيقية يوم السبت 30 أكتوبر بعرض موسيقي بعنوان عقد الريحان لجمعية ثقافة وترفيه

بالمكنين.







