قطر تستعد لاستضافة الجولة الثالثة لبطولة كأس العالم للسباحة 2021

يستعد الاتحاد القطري للسباحة لاستضافة الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للسباحة 2021 ، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري في مجمع حمد للرياضات المائية.



ومن المتوقع أن تجتذب الدوحة خلال هذا الحدث نخبة السباحين، حيث ستكون جميع الجولات الأربع للبطولة هذا العام، بمثابة أحداث تأهيلية لبطولة العالم للسباحة الخامسة عشرة في المجرى القصير /25 مترًا/، والتي ستقام في أبوظبي في شهر ديسمبر المقبل.

وقال السيد خليل الجابر رئيس الاتحاد القطري للسباحة:" يسعدنا أن نكون جزءًا من بطولة كأس العالم للسباحة للمرة العاشرة، إنه لشرف لنا أن نحقق هذا الإنجاز كشريك للاتحاد الدولي للسباحة في هذا الحدث المرموق، وعلى الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة فيروس كورنا /كوفيد-19/، فإننا واثقون من تنظيم جولة ناجحة أخرى لبطولة كأس العالم في الدوحة".



وسينفذ الاتحاد القطري للسباحة البرتوكول المعتمد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة جميع الرياضيين والمسؤولين خلال الجولة، وهذا الأمر ليس بجديد، حيث استضاف الاتحاد العديد من الأحداث في عام 2021، مطبقاً كافة الإجراءات الاحترازية بما في ذلك بطولة العالم للسباحة في المياه المفتوحة ماراثون /فينا/2021 والتي أقيمت في شاطئ كتارا خلال شهر مارس الماضي، وبطولة دول مجلس التعاون الخليجي للألعاب المائية في شهر أوت الماضي، علاوة على استضافة العاصمة القطرية الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة في جوان الماضي.



ومن جانبه أشار السيد طلال الدرويش أمين السر العام للاتحاد القطري للسباحة، إلى أن الاتحاد سيتابع بدقة إجراءات السلامة الصحية على النحو الذي أوصت به وزارة الصحة العامة، لحماية صحة جميع المشاركين خلال الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم، معربا عن تطلعه لتنظيم الحدث بطريقة لائقة.

وكانت الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للسباحة 2021 اختتمت منافساتها أمس /الأحد/ في برلين، فيما تحتضن بودابست الجولة الثانية من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، وتعقبها الجولة الثالثة في الدوحة من 21 إلى 23 أكتوبر، قبل أن تستضيف كازان الجولة الأخيرة من 28 إلى 30 أكتوبر.

وتبلغ قيمة جوائز كل جولة 224 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 556 ألف دولار أمريكي لأفضل 10 سباحين بناءً على الترتيب العام في نهاية الجولات الأربع.

يشار إلى أن الدوحة تستضيف إحدى جولات بطولة كأس العالم للسباحة سنويا منذ عام 2012، باستثناء العام الماضي بسبب جائحة / كوفيد-19/، كما استضافت بطولة العالم الثانية عشرة للسباحة في المجرى القصير التي أقيمت عام 2014 وشهدت تحطيم 23 رقما قياسيا عالميا ويعتبر هذا أكبر رقم على الإطلاق يتم تسجيله في بطولات الاتحاد الدولي للسباحة للمسافات القصيرة /25 مترا/، على أن تستضيف أيضا بطولة العالم للألعاب المائية المقررة عام /2023/.



