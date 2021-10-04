باراج الصعود الى الرابطة الاولى - تعيين حكام مقابلتي الجولة الثانية

في ما يلي تعيين حكام مقابلتي الجولة الثانية من دورة الباراج الخاصة بالصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يوم الاربعاء دون حضور الجمهور:
في الساحلين (س 15)
الترجي الجرجيسي - شبيبة القيروان ( الحكم عامر شوشان بمساعدة احمد الضويوي واسكندر جاء بالله)
في المهدية (س 15)
اولمبيك مدنين - الملعب التونسي ( الحكم هيثم القصعي بمساعدة محمد باكير ومروان سعد)
في الساحلين (س 15)
الترجي الجرجيسي - شبيبة القيروان ( الحكم عامر شوشان بمساعدة احمد الضويوي واسكندر جاء بالله)
في المهدية (س 15)
اولمبيك مدنين - الملعب التونسي ( الحكم هيثم القصعي بمساعدة محمد باكير ومروان سعد)
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