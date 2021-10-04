باراج الصعود الى الرابطة الاولى - تعيين حكام مقابلتي الجولة الثانية

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 16:14قراءة: 0 د, 19 ث
في ما يلي تعيين حكام مقابلتي الجولة الثانية من دورة الباراج الخاصة بالصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يوم الاربعاء دون حضور الجمهور:


في الساحلين (س 15)
الترجي الجرجيسي - شبيبة القيروان ( الحكم عامر شوشان بمساعدة احمد الضويوي واسكندر جاء بالله)


في المهدية (س 15)
اولمبيك مدنين - الملعب التونسي ( الحكم هيثم القصعي بمساعدة محمد باكير ومروان سعد)

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