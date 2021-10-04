الحرس الديواني بتونس يحجز قطع غيار وأحذية مهربة بقيمة 161 ألف دينار

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 13:37قراءة: 0 د, 30 ث
في إطار مجهودات مكافحة التهريب، تمكنت فرقة الحرس الديواني بتونس على إثر عمل استعلامي من حجز كميات من قطع الغيار المهربة بقيمة جملية بلغت 96 ألف دينار وذلك إثر القيام بعملية مداهمة لثلاث مخازن حيث تم حجز البضاعة المذكورة ولا يملك أصحابها في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.

وفي السياق ذاته قامت دورية تابعة للفرقة إثر عملية مطاردة لشاحنة خفيفة بحجز كمية من الأحذية المهربة وقد رفض سائق الشاحنة المذكورة الإمتثال لإشارة أعوان الديوانة بالوقوف وبمطاردته وإخضاع الشاحنة إلى التفتيش تم العثور على البضاعة المهربة.

ووفق بلاغ للديوانة, تم تحرير محضر حجز في الغرض وقد بلغت القيمة للجملية للمحجوز 65 ألف دينار.

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