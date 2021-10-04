صفاقس: إطلاق اسم شهيد المؤسسة العسكرية "خليل بوجلبان" على المدرسة الابتدائية "الحسنى" بصفاقس الجنوبية

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 14:40قراءة: 0 د, 33 ث
تم، صباح اليوم الإثنين، إطلاق اسم شهيد المؤسسة العسكرية "خليل بوجلبان"، الذي وافاه الأجل في 4 أكتوبر 2013 أثناء أداء واجبه المهني، على المدرسة الابتدائية "الحسنى" بمعتمدية صفاقس الجنوبية التابعة للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس2.

وأفاد المندوب الجهوي للتربية صفاقس2 ، شكري بوعزيز، في تصريح لـ(وات)، أن هذه البادرة تهدف إلى "الاعتراف بالجميل وتكريم ابن المؤسسة العسكرية والمدرسة الابتدائية "الحسنى" على ولائه للوطن وخدمته له بكل صدق وتعزيز قيم المواطنة لدى التلاميذ"، وفق تعبيره.

يذكر ان موكب إحياء بادرة العرفان لشهيد المؤسسة العسكرية "خليل بوجلبان"، قد انطلقت من خلال ترديد النشيد الوطني ورفع الراية الوطنية وسط حضور عدد من الاطارات التربوية والجهوية، واطارات المؤسسة العسكرية وعائلة الشهيد التي تم تكريمها بالمناسبة.

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