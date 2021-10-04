بنزرت: احباط 4 محاولات هجرة غير نظاميّة في موفى الأسبوع المنقضي

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 14:33قراءة: 1 د, 3 ث
وات - تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت خلال نهاية الأسبوع المنقضي من احباط 4 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وضبط 14 شخصا، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول، اليوم الاثنين، في تصريح لـ"وات".

وأوضح المصدر ذاته انه في اطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظاميّة، واصلت الوحدات الأمنية الرقابية التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت ومراكزها المحلية تشديد الرقابة على طول السواحل مرجع نظرها، وامكن لها في موفى الأسبوع المنقضي احباط محاولة اجتياز للحدود البحرية انطلاقا من منطقة راس انجلة بمعتمدية بنزرت الجنوبية، والتي أسفرت عن ضبط 5 اشخاص، وحجز مركب بحري ومحركين وسيارة رباعية الدفع، إلى جانب ادراج منظم الرحلة بالتفتيش.

وأُحبطت بمنطقة سيدي علي المكي من معتمدية غار الملح محاولة اجتياز مماثلة للحدود البحرية مع حجز المركب وادراج ركابه بالتفتيش بعد ان لاذوا جميعا بالفرار.

وأضاف نفس المصدر ان ذات المصالح الأمنية البحرية ضبطت 9 اشخاص بالمنطقة الغابية لعين داموس ببنزرت الشمالية كانوا بصدد الاعداد لاجتياز الحدود البحرية خلسة، بينما ادرج منظم الرحلة بالتفتيش وتم حجز زورق مطاطي ومحركين.

وفي ذات السياق، تم كذلك حجز مركب بمنطقة العالية تعمد أصحابه اخفاءه بنيّة استعماله في عملية هجرة غير نظامية.

من جهة أخرى، تولت الأجهزة الأمنية التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت خلال نهاية الأسبوع المنقضي، تحرير 12 محضرا عدليا ومحضرا جبائيا، الى جانب القاء القبض على شخص مفتش عنه، وفق تأكيد ذات المصدر.

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