اختيار الممثلة والمخرجة التونسية مريم الفرجاني لعضوية مهرجان اسوان لافلام المراة في دورته السادسة

وات - اختار منظمو مهرجان اسوان لافلام المراة (جمهورية مصر العربية) الممثلة والمخرجة التونسية مريم الفرجاني لتكون ضمن تركيبة الفريق الفني الخاص بالدورة السادسة للمهرجان المقرر اقامتها من 23 الى 28 فيفري 2022 .





وسيكون الفريق الفني الذي يغلب عليه الطابع النسائي مسؤولا عن البرنامج السينمائي العام للمهرجان على مستوى اختيار الافلام المشاركة والعروض والندوات وحلقات النقاش والمطبوعات السينمائية ولجان التحكيم حيث يضم ايضا الكاتبة منة عبيد وخبيرة المحتوى الرقمي دينا العليمي.

ومريم الفرجاني ممثلة سينمائية تونسية وكاتبة ومخرجة درست بمدرسة لوتشيانو فيسكونتي للسينما بايطاليا ومدرسة باولو جراسي للتمثيل المسرحي اختارتها مجلة "سكرين" الدولية ضمن ابرز خمس مواهب صاعدة في العالم العربي سنة 2016 وقد شاركت في مهرجان "كان" مرتين الاولى كممثلة رئيسية بفيلم "هي والكلاب" لكوثر بن هنية سنة 2017 والثانية كمخرجة للفيلم القصير "اوميرنا" سنة 2018.



وحول الدورة الجديدة لمهرجان اسوان لافلام المراة يقول مدير المهرجان الكاتب والصحفي حسن ابو العلا في تصريح اعلامي انه "على ثقة تامة باعضاء الادارة الفنية للدورة السادسة للمهرجان التي ستكون امام تحديات كبرى بعد النجاح الذي حققته الدورات السابقة " مشيرا الى "ان وجود وجوه نسائية في الفريق الفني سيعزز توجه المهرجان في دعم المراة وخاصة في بنيته الفنية والادارية باشراف الناقد السينمائي احمد شوقي" حسب قوله.

ويعد مهرجان اسوان لافلام المراة مساحة ابداعية للسينمائيات المصريات والعرب وهو مشروع ثقافي ومجتمعي نسوي بالاساس يعمل على تشجيع المواهب السينمائية النسائية في المنطقة العربية مثلما يسعى للتعريف بالانتاجات السينمائية النسائية وكان قد اعلن سابقا عن فتح باب التسجيل للافلام الراغبة في المشاركة بالدورة السادسة والتنافس على جوائز المهرجان الدولية او ضمن قسم العروض الخاصة بالافلام.







