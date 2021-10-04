إيناس العيادي: 58 بالمائة من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا

وات - أفادت عضو لجنة التلقيح مكلف بملف التلقيح بديوان وزير الصحة ايناس العيادي اليوم الاثنين

أن 58 بالمائة من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق استكملوا التلقيح ضد كورونا



وأضافت إيناس العيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عدد الاشخاص المنتمين الى هذه الفئة العمرية واستكملوا التلقيح بلغ 2 مليون و 610 آلاف شخص، فيما تلقى 3 ملايين و 267 ألف الجرعة الأولى من نفس الشريحة العمرية أي ما يعادل 72 بالمائة



وللاشارة استكمل 3 ملايين و 896 ألف و 327 شخصا التلقيح ضد كورونا الى حدود أمس الأحد، حسب التحيين الدوري لوزارة الصحة لإحصائيات تقدم الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي



ولفتت العيادي في ذات السياق الى أن أيام التلقيح المفتوحة لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق الممتدة من 2 الى 9 أكتوبر الجاري هي امتداد للقرار المتخذ في 2 سبتمبر 2021 والمتعلق بقبول الأشخاص من هذه الفئة العمرية المسجلين وغير المسجلين بمراكز التلقيح لتلقي لقاح أسترازينكا



وأبرزت أن ما يميز هذه الأيام المفتوحة هو السماح للأشخاص المعنيين باختيار نوع اللقاح من بين 5 لقاحات متوفرة هي "أسترازينيكا" و"كورونافاك" (سينوفاك) و"فايزر" و"مودرنا" وجونسون آند جونسون



ودعت ايناس العيادي الاشخاص من هذه الفئة العمرية الى التسجيل والإقبال على مراكز التلقيح لاسيما وأن وزارة الصحة حرصت على تسخير كل الامكانيات لتقريب الخدمات بمختلف المصالح الطبية العمومية والخاصة حسب تقديرها مشيرة الى ان المجهودات تتجه نحو تلقيح أكبر عدد من هذه الفئة العمرية باعتبارها أكثر عرضة للمرض



وفي ما يتعلق بتخلف نسبة هامة من المدعوين الى تلقي التلقيح عن موعدهم، رجحت العيادي أن يكون بسبب إصابتهم السابقة بالفيروس واعتقادهم أن الاصابة تمنحهم مناعة طويلة، لافتة في هذا الخصوص الى ان هذه المناعة وقتية ولاسبيل الى تأخير التلقيح تحت اي ظرف



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