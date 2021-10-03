بطولة فرنسا - المدافع التونسي ديلان برون هداف وفريقه متز ينقاد الى خسارة جديدة

Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 18:45قراءة: 0 د, 30 ث
لم يكن هدف المدافع الدولي التونسي ديلان برون كافيا لفريقه متز لتفادي الخسارة امام مضيفه انجيه 2-3 في المباراة التي اقيمت يوم الاحد لحساب الجولة التاسعة لبطولة فرنسا لكرة القدم.
وبادر ديلان برون بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة العاشرة قبل ان يدرك محمد علي شو التعادل لانجيه في الدقيقة 53. وتقدم متز مجددا في الدقيقة 59 عبر فريد بولاية غير انه لم يتمكن من المحافظة على اسبقيته بعدما استقبلت شباكه هدفين عن طريق توماس مانجاني (66) والكاميروني ستيفان باهوكين (90).
وتوقف رصيد متز عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر بينما رفع انجيه رصيده الى 16 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

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