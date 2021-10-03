إسبانيول يصعق ريال مدريد لتستمر معاناة المتصدر

@realmadriden/twitter
Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 17:33قراءة: 0 د, 27 ث
استمر تعثر ريال مدريد يوم الأحد عقب خسارة مفاجئة خارج أرضه 2-1 من إسبانيول في البطولة الاسبانية لكرة القدم.

ولم يحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي أي انتصار في آخر ثلاث مباريات بجميع المسابقات لكنه يبقى في الصدارة برصيد 17 نقطة متقدما بفارق الأهداف على غريمه أتليتيكو مدريد.
وسجل إسبانيول في كل شوط عبر راؤول دي توم
اس وأليكس فيدال ليصعد للمركز 12 برصيد تسع نقاط.
وقلص كريم بنزيمة الفارق بتسديدة متقنة قبل 19 دقيقة على النهاية لكن ريال عجز عن إدراك التعادل مع إلغاء هدف متأخر لإيدن هازارد بداعي التسلل.

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