إسبانيول يصعق ريال مدريد لتستمر معاناة المتصدر

استمر تعثر ريال مدريد يوم الأحد عقب خسارة مفاجئة خارج أرضه 2-1 من إسبانيول في البطولة الاسبانية لكرة القدم.



ولم يحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي أي انتصار في آخر ثلاث مباريات بجميع المسابقات لكنه يبقى في الصدارة برصيد 17 نقطة متقدما بفارق الأهداف على غريمه أتليتيكو مدريد.

وسجل إسبانيول في كل شوط عبر راؤول دي توم

اس وأليكس فيدال ليصعد للمركز 12 برصيد تسع نقاط.

وقلص كريم بنزيمة الفارق بتسديدة متقنة قبل 19 دقيقة على النهاية لكن ريال عجز عن إدراك التعادل مع إلغاء هدف متأخر لإيدن هازارد بداعي التسلل.



