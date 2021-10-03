توتنهام ينهي سلسلة الهزائم بفوز على فيلا

@SpursOfficial/twitter
Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 17:26قراءة: 0 د, 43 ث
أنهى توتنهام هوتسبير سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في البطولة الانقليزية لكرة القدم بعد أن استفاد من هدف بيير-إميل هويبرغ وآخر عكسي لمات تارغت ليفوز 2-1 على ضيفه أستون فيلا يوم الأحد.

وكان توتنهام في حاجة ماسة للفوز بعد انهياره منذ تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في بداية الموسم مما يخفف الضغوط على المدرب نونو إسبريتو سانتو.
وأخفق سون هيونغ-مين في التسجيل لكن دور اللاعب الكوري الجنوبي كان محوريا في الفوز.
وبفضل تمريرته البارعة سمح للدنماركي هويبرغ بافتتاح التسجيل في الدقيقة 27 كما ركض بشكل رائع ومرر كرة عرضية إلى لوكاس مورا لكن اللمسة الأخيرة كانت لتارغت بالخطأ في مرماه بالدقيقة 71.
وتعادل فيلا عبر أولي واتكنز المنضم لتشكيلة منتخب انقلترا هذا الأسبوع ليفتتح رصيد أهدافه في البطولة هذا الموسم من متابعة للكرة.
وصعد توتنهام للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بينما توقفت سلسلة من ثلاث مباريات لفيلا دون هزيمة ليصبح في المركز العاشر بعشر نقاط.

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