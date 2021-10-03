دورة الباراج المؤهلة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مباراتي الجولة الثانية

Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 15:49قراءة: 0 د, 42 ث
-في ما يلي برنامج الجولة الثانية من منافسات دورة الباراج المؤهلة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي ستدور يوم الاربعاء 6 اكتوبر الجاري على النحو الاتي:


الملعب البلدي بالساحلين س 15
الترجي الجرجيسي-شبيبة القيروان (دون حضور الجمهور)

ملعب احمد خواجة بالمهدية س 15
اولمبيك مدنين-الملعب التونسي (دون حضور الجمهور).

وكان الترجي الجرجيسي وشبيبة القيروان،قد فازا على التوالي امس السبت، في الجولة الاولى من دورة الباراج المؤهلة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على كل من الملعب التونسي بنتيجة 1-صفر وعلى اولمبيك مدنين بنتيجة 2-1.

الجولة الاولى
شبيبة القيروان - اولمبيك مدنين 2-1
الملعب التونسي - الترجي الجرجيسي 0-1

الترتيب
1-شبيبة القيروان 3
-الترجي الجرجيسي 3
3-الملعب التونسي 0
-اولمبيك مدنين 0

الجولة الثالثة - يوم 9 أكتوبر 2021 :
- شبيبة القيروان - الملعب التونسي
- الترجي الجرجيسي - أولمبيك مدنين.


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