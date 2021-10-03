تونس تشارك ب19  مؤسسة و6 باعثين شبان في  المعرض الدولي لتكنولوجيات البيئة  بفرنسا

تشارك تونس ب19 مؤسسة عمومية وخاصة و6 باعثين شبان، في المعرض الدولي لتكنولوجيات البيئة المزمع عقده من 12 إلى 15 أكتوبر 2021 بمدينة ليون الفرنسية.



يشار إلى أنه تم الاعلان في جوان الماضي عن إختيار تونس ضيف شرف لهذا المعرض الدولي للبيئة.



وأفادت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها بأن تونس ستعرض خلال 4 أيام تجاربها وتحدياتها في مجالات البيئة والطاقات البديلة.



كما ستبحث عن فرص استثمار جديدة وتطلع على التكنولوجيات الحديثة في مجال البيئة والطاقة، فضلا عن اجراء لقاءات ثنائية مباشرة.



ويقدم هذا المعرض أهم الابتكارات والتقنيات في المجالات البيئية، والمتمثلة في معالجة المياه وتثمين النفايات الصلبة واعتماد الاقتصاد الدائري وتطوير الطاقات المتجددة والنظيفة، بالإضافة إلى حماية التربة والهواء والنظر في آليات رصد المخاطر البيئية وحماية التنوع البيولوجي والأوساط الطبيعية والبحار.



​​​​​​ويهتم في كل دورة بشكل خاص بدولة أو منطقة في العالم لتسليط الضوء على مشاريعها وفرص التعاون الاقتصادي والتكنولوجي في المجال البيئي والتنمية المستدامة فيها.









